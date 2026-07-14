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Ulice

Masowe kontrole hulajnóg i rowerów. Wystawiono ponad 70 mandatów

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Nastolatek na hulajnodze potrącił seniorkę (zdjęcie ilustracyjne)
Nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych w praktyce
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Niemal co czwarty skontrolowany użytkownik elektrycznego roweru lub hulajnogi dostał w weekend w Warszawie mandat.

- Stołeczni policjanci skontrolowali w weekend 325 użytkowników pojazdów i urządzeń elektrycznych. Nałożyli ponad 70 mandatów na kwotę ponad 30 tys. złotych. Trzy osoby wróciły do domu pieszo - poinformował rzecznik Komendy Stołecznej Policji podkomisarz Jacek Wiśniewski.

Wśród kontrolowanych było 187 użytkowników hulajnóg, 90 rowerzystów oraz 22 osoby korzystające z innych urządzeń o napędzie elektrycznym.

- Policjanci zabezpieczyli trzy hulajnogi elektryczne, w przypadku dwóch stwierdzili ingerencję w blokadę prędkości. Podczas działań ujawniono trzy osoby poszukiwane przez organy ścigania oraz jednego nietrzeźwego użytkownika hulajnogi - poinformował Wiśniewski.

Wśród ukaranych są nieletni

Policjant dodał, że wśród osób, które naruszyły przepisy ruchu drogowego było 21 nieletnich. Łącznie funkcjonariusze nałożyli 74 mandaty na kwotę przekraczającą 30 tysięcy złotych.

Policjanci zadeklarowali, że działania kontrolne będą systematyczne kontynuowane.

Źródło: PAP
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Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
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