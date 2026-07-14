Ulice Masowe kontrole hulajnóg i rowerów. Wystawiono ponad 70 mandatów Oprac. Dariusz Gałązka |

Nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych w praktyce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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- Stołeczni policjanci skontrolowali w weekend 325 użytkowników pojazdów i urządzeń elektrycznych. Nałożyli ponad 70 mandatów na kwotę ponad 30 tys. złotych. Trzy osoby wróciły do domu pieszo - poinformował rzecznik Komendy Stołecznej Policji podkomisarz Jacek Wiśniewski.

Wśród kontrolowanych było 187 użytkowników hulajnóg, 90 rowerzystów oraz 22 osoby korzystające z innych urządzeń o napędzie elektrycznym.

- Policjanci zabezpieczyli trzy hulajnogi elektryczne, w przypadku dwóch stwierdzili ingerencję w blokadę prędkości. Podczas działań ujawniono trzy osoby poszukiwane przez organy ścigania oraz jednego nietrzeźwego użytkownika hulajnogi - poinformował Wiśniewski.

Wśród ukaranych są nieletni

Policjant dodał, że wśród osób, które naruszyły przepisy ruchu drogowego było 21 nieletnich. Łącznie funkcjonariusze nałożyli 74 mandaty na kwotę przekraczającą 30 tysięcy złotych.

Policjanci zadeklarowali, że działania kontrolne będą systematyczne kontynuowane.