Marsz Dla Klimatu idzie w kierunku Jazdowa

Chcą ogłoszenia alarmu klimatycznego

W czwartek na konferencji przed Sejmem aktywiści spotkali się, by porozmawiać o alarmie klimatycznym. - Większość polskich polityków go nie słyszy albo udaje, że nie słyszy. Podstawowym zadaniem władzy jest ochrona życia i zdrowia obywateli. Polski rząd tego nie robi. Przez ignorancję w sprawach klimatu skazuje nas wszystkich na cierpienie i śmierć. To jest jawne złamanie umowy społecznej - oceniła Anita Sobiechowska z Extinction Rebellion Polska. - A bezprawnymi działaniami, takimi jak wycinka puszczy albo rozwój kopalni odkrywkowych tylko pogarsza sytuację - dodała.