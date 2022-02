Na "drodze śmierci" ma powstać sygnalizacja. Mieszkańcy czekają na rondo

Na wojewódzkiej "631", nazywanej często "drogą śmierci", ma być bezpieczniej. Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich zapowiedział, że na jej skrzyżowaniu z ulicami Dworkową i Główną w Markach powstanie sygnalizacja świetlna. To doraźne rozwiązanie, ponieważ mieszkańcy chcą w tym miejscu ronda.

Z kolei we wpisie na Facebooku wyjaśnił, że już w 2016 roku projektanci zdecydowali, że najlepszym rozwiązaniem na skrzyżowaniu DW631 z Dworkową i Główną będzie budowa ronda. Ale później - z powodu braku funduszy - zrezygnowano z koncepcji i zdecydowano o budowie skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Rondo miało zostać wykonane przy okazji docelowej przebudowy DW631 w tym miejscu.

"Jednakże przebudowa nie zacznie się tak prędko. Może za dwa, może za trzy lata albo dłużej. Dlatego, najprawdopodobniej, na przełomie I i II kwartału 2022 roku zostanie zainstalowana sygnalizacja świetlna na masztach" - poinformował Paciorek. Zaznaczył, że niemal każdego tygodnia dochodzi w tym miejscu do niebezpiecznych zdarzeń drogowych.

W rzeczonej petycji mieszkańcy domagają się powrotu do pomysłu budowy ronda. "Aktualnie w tym miejscu zaplanowano wybudowanie sygnalizacji świetlnej, jednakże my postulujemy za budową skrzyżowania o ruchu okrężnym - ronda. Jesteśmy przekonani, że inwestycja ta jest bezpieczniejsza i nie będzie generować zatorów na drogach w przeciwieństwie do sygnalizacji świetlnej. Rondo jest ponadto bezawaryjne i w naturalny sposób reguluje ruch pojazdów" - czytamy w petycji.