Zderzenie dwóch aut na S8, jedno wpadło na pojazdy służby drogowej i barierki

Jak ustalił reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz na wysokości Radzymińskiej na jezdni w kierunku Białegostoku doszło do zderzenia dwóch aut. W wyniku kolizji, jedno z nich wpadło na pojazdy służby drogowej pracującej przy ekranach akustycznych i uderzyło w barierkę oddzielające jezdnie.

Monika Kaczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie poinformowała, że do zderzenia czterech pojazdów doszło pomiędzy węzłami Zielonka i Marki. - Były to dacia, toyota, renault i skoda. To kolizja, nikt nie został ranny. Kierowcy byli trzeźwi - przekazała policjantka.