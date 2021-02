Dobudują i podwyższą ekrany akustyczne przy obwodnicy Marek

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na wybudowanie nowych i podwyższenie istniejących ekranów akustycznych w ciągu drogi S8 na obwodnicy Marek. Dodatkowa ochrona przed hałasem ma powstać do wiosny 2022 roku.

Jak przekonuje GDDKiA, o ekrany upominali się mieszkańcy z rejonu obwodnicy. Doskwierał im hałas dobiegający z oddanej pod koniec 2017 roku trasy. Działania w tej sprawie podjęły władze samorządowe, które zleciły badania poziomu hałasu. Na ich podstawie marszałek województwa mazowieckiego wydał decyzję zobowiązującą GDDKiA do ograniczenia tej uciążliwości.

Niezależnie od tego, rok po oddaniu trasy, drogowcy zlecili sporządzenie analizy porealizacyjnej. "Obowiązek jej wykonania w okresie 12 miesięcy od oddania drogi do użytkowania został wskazany w treści decyzji środowiskowej. Analiza porealizacyjna została przekazana do właściwych organów administracji. Ponadto zakres analizy porealizacyjnej pozwolił na określenie konkretnych działań niezbędnych do podjęcia w celu spełnienia wymagań wydanej, na podstawie pomiarów gmin, decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego".