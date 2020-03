"Wasze - kaplice, nasze - macice". Manifa przeszła przez centrum

Marsz wystartował z placu Defilad, dalej uczestniczki i uczestnicy przeszli do ronda Dmowskiego. Na transparentach, które nieśli, widać było hasła: "Wolność, równość, aborcja na żądanie", "Kwiaty - łąkom, prawa - kobietom", "Seks - tak, seksizm - nie", "Równość istot, a nie rynków", "Wagina świat zaczyna", "Szanuj!", "Edukacja w szkołach, religia w kościołach" czy "Wasze - kaplice, nasze - macice".

Trasa prowadziła przez Aleje Jerozolimskie do ronda de Gaulle'a, gdzie manifestacja skręciła w Nowy Świat. Następnie doszła do Świętokrzyskiej, później do Marszałkowskiej i przed Pałac Kultury i Nauki.