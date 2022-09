Mógł jechać 60 kilometrów na godzinę, na liczniku miał 117. Pogrążył go alkomat

W zeszłą niedzielę policjanci z otwockiej drogówki na drodze S17 w miejscowości Majdan (gmina Wiązowna) zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę hyundaia, który przekroczył dopuszczalną prędkość.

Przekroczenie prędkości i alkohol

"Ponadto funkcjonariusze nabrali wątpliwości co do stanu trzeźwości kontrolowanego mężczyzny. Wówczas przeprowadzili badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, które wykazało 0,62 promila, a to już oznacza, że 20-latek dodatkowo popełnił przestępstwo" - dodała.