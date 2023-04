Przewrócony kamper zablokował ruch na trasie S8

- 65-letnia kierująca nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze, uderzyła w bariery energochłonne, a to doprowadziło do wywrócenia pojazdu i zablokowania całej trasy do Białegostoku. Na miejsce zostały skierowane służby ratunkowe. Po przeprowadzonych badaniach okazało się, że osoby podróżujące kamperem nie wymagały hospitalizacji. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja drogowa. Kierująca była trzeźwa, została ukarana mandatem - przekazał Damian Wroczyński z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.