15-latek wiózł 16-letniego kolegę. Uderzyli w radiowóz i wjechali do rowu

Nieletni nie unikną konsekwencji swojego zachowania tylko dlatego, że są niepełnoletni. Apelujemy do rodziców, aby zwracali uwagę na to, gdzie i jak spędzają czas ich dzieci. W trosce o dobro i bezpieczeństwo młodzieży apelujemy o właściwą i szybką reakcję na niepokojące sygnały dotyczące ich zachowań. Wiele spraw, które z pozoru - zwłaszcza dla młodego człowieka - wydają się błahe, trafia na drogę sądową. Zawsze w konkretnych przypadkach zawiadamiamy sąd o popełnionych czynach karalnych i demoralizacji nieletnich. Natomiast w przypadkach, gdy jest narażone dobro dziecka przez osoby dorosłe, sprawa jest zgłaszana sądowi, by ten miał wgląd w sytuację małoletniego.