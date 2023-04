Łoś albinos zauważony pod Warszawą. "To prawdziwa rzadkość"

"To pojedyncze przypadki"

Komendant Straży Parku Kampinoskiego, Artur Kenig potwierdził, że widoczne na nagraniu zwierzę to łoś albinos. - Zgadza się, jest to łoś, byk, na pewno nie zeszłoroczny, nieco starszy, ale nadal młody. Takie łosie to prawdziwa rzadkość, pojedyncze przypadki. Podobno dwa, trzy lata temu w okolicy Boru Kaźmierskiego w Kampinosie była widziana klempa, czyli samica łosia, z bardzo jasnym umaszczeniem. Być może to ona przekazała mu te geny - zastanawia się komendant. Jednocześnie uczulił na to, by nie podchodzić do łosi. - Często ludzie chcą zrobić sobie z nimi zdjęcie, a to może być niebezpieczne. Nie wolno do łosi podchodzić, one mają swoją strefę bezpieczeństwa, zachowują dystans. Gdy ta strefa zostanie naruszona, taki łoś będzie próbował odpędzić potencjalne zagrożenie, czyli człowieka, może położyć po sobie uszy, pochylić głowę, a potem pobiec za takim delikwentem i jeśli go dogoni, prawdopodobnie kopnie - zaznaczył i dodał, że jeśli chcemy poobserwować spotkanego łosia, to tylko z daleka.