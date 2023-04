Kierowca potrącił pieszego w Legionowie

W Legionowie kierowca samochodu osobowego potrącił pieszego. Poszkodowany został zabrany do szpitala.

Do wypadku doszło w niedzielę wieczorem przy ulicy Strużańskiej w Legionowie. O zdarzeniu poinformowali w mediach społecznościowych strażacy z tamtejszej komendy. "Chwilę po godzinie 19.20 zostaliśmy zadysponowani do potrącenia pieszego przez samochód osobowy na ulicy Strużańskiej w Legionowie. Osoba poszkodowana po przebadaniu przez ZRM została zabrana do szpitala" - przekazała na Facebooku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.