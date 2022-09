Nocny pościg za mercedesem skończył się na torach kolejowych

Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę. - Około 1 w nocy policjanci patrolujący miasto chcieli zatrzymać do kontroli osobę kierującą mercedesem. Ta nie zatrzymała się jednak do kontroli. Policjanci podjęli pościg, w efekcie pojazd wjechał na tory kolejowe. Kierowca oddalił się. Policjanci w tej chwili prowadzą czynności zmierzające do ustalenia kierującego oraz przyczyn niezatrzymania się do kontroli - przekazała nam rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Legionowie komisarz Justyna Stopińska.