Nie zatrzymał się do kontroli i staranował radiowóz. Nietrzeźwy kierowca złapany po pościgu

Najpierw nie zatrzymał się do kontroli drogowej, potem uciekał pod prąd i po chodniku przed policją, wreszcie spowodował kolizję z radiowozem. Kiedy został zatrzymany, okazało się, że prowadził pod wpływem alkoholu.

- Kierowca w chwili, gdy zauważył radiowóz zaczął gwałtownie hamować, następnie zawrócił i zaczął uciekać, jadąc pod prąd. Mundurowi natychmiast podjęli próbę zatrzymania pirata drogowego, który nie stosował się do wyraźnych sygnałów, obligujących go do zatrzymania. Ponadto w trakcie ucieczki kierujący nadal popełniał szereg wykroczeń, narażając tym na niebezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego - relacjonuje Halicka.