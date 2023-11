Policjanci w nieoznakowanym radiowozie przepuścili pieszego, kierowca obok już nie. Nagranie

Niewłaściwe, a przede wszystkim niezgodne z przepisami zachowanie kierującego samochodem zarejestrował policyjny wideorejestrator we wtorkowe popołudnie. Do sytuacji doszło na alei Krakowskiej w Łazach, niedaleko Piaseczna.

Przejechał tuż przed pieszym będącym w połowie przejścia

Funkcjonariusze zatrzymali się przed oznakowanym przejściem dla pieszych, by na drugą stronę mógł swobodnie przejść młody mężczyzna stojący tuż przy przejściu. Inne zachowanie zaprezentował kierujący mercedesem sprinterem, który przejechał tuż przed pieszym będącym już w połowie przejścia. - 41-latek nie zareagował na to, że na pojazd znajdujący się na pasie obok, zatrzymał się by przepuścić pieszego. Nie spodziewał się również, że jest to nieoznakowany radiowóz, a jego wyczyn rejestruje kamera - poinformowała starsza aspirant Magdalena Gąsowska, rzeczniczka piaseczyńskiej policji.