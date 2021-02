Krajowa "siódemka". Zderzenie trzech aut, cztery osoby w szpitalu

Poważny wypadek pod Płońskiem. Zderzyły się dwa samochody osobowe i bus. Jak in formuje straż pożarna, cztery osoby zostały ranne.

Do wypadku doszło na krajowej "siódemce". Służby zostały zaalarmowane po godzinie 6. - Doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych oraz busa - powiedział Dariusz Brzeziński ze straży pożarnej w Płońsku. Dodał, że cztery osoby zostały przetransportowane do szpitali w Płońsku, Płocku i Warszawie. - Na miejscu lądowało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - relacjonował.