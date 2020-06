Wypadek na trasie do Gdańska. "Sześć osób rannych, w tym dziecko"

Na drodze krajowej numer siedem zderzyły się dwa samochody. Do szpitala trafiło łącznie sześć osób, w tym dziecko - informuje straż pożarna.

Jak przekazuje reporter tvnwarszwa.pl Tomasz Zieliński, do wypadku doszło w miejscowości Kroczewo w powiecie płońskim. Potwierdza nam to straż pożarna. - Zderzyły się dwa SUV-y. Rannych zostało łącznie sześć osób, w tym dziecko. Jedna osoba została transportowana do szpitala przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Gdańska - podaje Janusz Majewski z płońskiej straży pożarnej.