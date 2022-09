Areszt dla 17-latka. Policja: kradzionym autem potrącił 70-letniego motorowerzystę i uciekł

Wcześniej uciekł z ośrodka wychowawczego

Wpadł podczas kradzieży w Warszawie

Zgodnie z przypuszczeniami mundurowych chłopak przebywał w Warszawie. Wpadł w ręce stołecznych policjantów w poniedziałek podczas kradzieży w jednej z warszawskich drogerii. Został zatrzymany, a następnie przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie, gdzie trafił do celi.

Sprawcy poważnego wypadku, który zbiegł z miejsca zdarzenia, grozi kara do 12 lat więzienia. Do tego dochodzi jeszcze odpowiedzialność za nieudzielenie pomocy ofierze wypadku – do trzech lat pozbawienia wolności. Ponadto, w zależności od okoliczności i skutków wypadku, z którego miejsca sprawca zbiegł, sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów na okres od trzech lat aż do dożywotniego zakazu