Tragiczny wypadek pod Sochaczewem. Nie żyje jedna osoba

Jedna osoba zginęła w niedzielę w wypadku pod Sochaczewem. Jak informuje straż pożarna, doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Szczegóły zdarzenia wyjaśni policja.

Do zdarzenia doszło w Kozłowie Szlacheckim. Służby zostały zaalarmowane około godziny 12.30. Jak czytamy na facebookowej stronie sochaczewskiej straży pożarnej, zgłoszenie dotyczyło wypadku drogowego. Na miejsce zadysponowane zostały dwa zastępy z sochaczewskiej straży oraz zastępy z OSP Kozłów Szlachecki oraz OSP Antoniew.

"Po dojeździe stwierdzono, że doszło do zderzenia samochodów osobowych toyota oraz mercedes, którymi podróżowali sami kierujący. Osoby postronne ewakuowały nieprzytomnego kierowcę toyoty, a wobec braku funkcji życiowych rozpoczęli uciskanie klatki piersiowej mężczyzny. Kierowca mercedesa wysiadł o własnych siłach i uskarżał się na ból klatki piersiowej" - czytamy w komunikacie straży.

Działania straży pożarnej, jak czytamy, polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, pomocy ratownikom medycznym w udzielanych medycznych czynnościach ratunkowych oraz wyznaczeniu i zabezpieczeniu miejsca do lądowania helikoptera Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. "Pomimo wysiłku ratowników lekarz stwierdził zgon mężczyzny. Drugi kierujący został przetransportowany do szpitala. Po odłączeniu akumulatorów i sorpcji rozlanych płynów eksploatacyjnych miejsce zdarzenia do dalszych czynności przekazano funkcjonariuszom" - przekazali strażacy.