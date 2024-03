Za "ciężką nogę" zapłaci pięć tysięcy złotych

W ostatnią środę w miejscowości Głowaczów policjanci z kozienickiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej kierującego pojazdem marki Seat, który przekroczył dozwoloną prędkość na obszarze zabudowanym o 72 kilometry na godzinę. - 22-latek, z powiatu radomskiego zbagatelizował znak D-42 "obszar zabudowany", który zobowiązuje kierujących do jazdy z prędkością do 50 kilometrów na godzinę. Mężczyzna jechał swoim samochodem z prędkością 122 kilometry na godzinę - poinformowała podkomisarz Ilona Tarczyńska, rzeczniczka policji w Kozienicach.