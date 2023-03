Jechali w sześć osób, wypadli z drogi, wyrzuciło ich w powietrze. Jedna ofiara śmiertelna, czterech rannych

W miejscowości Kotowice niedaleko Pruszkowa doszło w poniedziałek po południu do poważnego wypadku. Samochód osobowy dachował. Jedna osoba nie przeżyła, a cztery trafiły do szpitala. Na miejscu lądowały dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- Mamy cztery osoby poszkodowane, w tym dwie w stanie poważnym. Dlatego na miejsce zadysponowano dwa śmigłowce - przekazał nam tuż przed godziną 15 młodszy brygadier Karol Kroć z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie. - Doszło do dachowania samochodu, osoby znajdowały się poza pojazdem, są już pod opieką zespołu ratownictwa medycznego i strażaków - dodał.

Kroć powiedział, że wszystko wskazuje na to, iż dwie osoby badane na miejscu nie są w stanie zagrażającym życiu. Dwie pozostałe zostaną zabrane śmigłowcami do szpitali. Podsumował, że na miejscu pracują trzy zastępy strażaków i kilka zespołów ratownictwa medycznego.

Samochód kilkukrotnie dachował. Jedna osoba nie żyje

Na miejscu był Tomasz Zieliński z tvnwarszawa.pl. - Samochód wypadł z jezdni, wpadł do rowu i na polu kilkukrotnie dachował. Autem podróżowało sześć osób. To droga lokalna pomiędzy miejscowościami Falęcin i Kotowice. Jest jeszcze zablokowana - przekazał Zieliński przed godziną 16.

Później Karol Kroć z pruszkowskiej straży pożarnej przekazał, że wypadek miał tragiczny skutek. - Jedna osoba poniosła śmierć, dwie kolejne trafiły do szpitala transportem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kolejne dwie zostały przewiezione do szpitali, w sumie tym autem podróżowało sześć osób. To samochód osobowy, który prawdopodobnie na łuku drogi wypadł z jezdni, uderzył w przydrożny rów, później pokonał - można powiedzieć - kilkadziesiąt metrów w powietrzu. Stąd też te skutki są tak tragiczne - wskazał.