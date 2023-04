Na rondzie "nie ustąpił pierwszeństwa policyjnemu radiowozowi"

Przypominamy, że każdy kierujący pojazdem ma bezwzględny obowiązek stosowania się do oznakowania mającego kluczowe znaczenie w aspekcie poruszania się po drogach. Lekceważenie znaku odnoszącego się do na przykład kolejności pierwszeństwa i chwila nieuwagi innych uczestników ruchu może doprowadzić do bardzo poważnych zdarzeń drogowych.