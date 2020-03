ZDM: Ruch w centrum zmniejszył się o 30 procent, tysiące samochodów mniej

Drogowcy porównali ruch na rondzie Dmowskiego w cztery różne poniedziałki. Z danych wynika, że po wprowadzeniu restrykcji związanych z epidemią koronawirusa, ruch zmniejszył się o 30 procent. Na najbardziej obleganym, wschodnim wlocie, to spadek o ponad tysiąc samochodów.

Dane Zarządu Dróg Miejskich dotyczą poniedziałków: 30 grudnia (okres świąteczno-noworoczny), 17 lutego (ferie), 24 lutego (po feriach) oraz 16 marca czyli już po wprowadzeniu w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego. - Są to dane z pętli indukcyjnych Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem, które na co dzień służą do sterowania sygnalizacją - wyjaśnił wybór lokalizacji rzecznik ZDM-u Mikołaj Pieńkos.