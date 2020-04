Parkowanie w czasie epidemii. Drogowcy przeanalizowali zachowania kierowców

Więcej samochodów pod domami

Drogowcy wskazali, że zmiany zaszły również w pozostałych obszarach, na których zabudowa mieszkalna miesza się z biurami i usługami. Tak jest np. na większości uliczek południowego Śródmieścia czy bliskiej Woli. "Mniejszą liczbę samochodów przyjeżdżających do centrum równoważy tam więcej miejsc zajętych przez pojazdy posiadające abonament mieszkańca. Ich posiadacze więcej czasu spędzają w domu, nie używając, na co dzień swoich aut. Na Wilczej już 60 procent parkujących to posiadacze abonamentów, na Ogrodowej ten udział wzrósł w ciągu dwóch tygodni z 50 procent do niemal 80 procent" – czytamy w komunikacie.