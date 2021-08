Policyjne kontrole autokarów na S8. Sprawdzają, czy to kibice z Zagrzebia

Szmelter zastrzega, że korki tworzą się nie tylko przez radiowozy zajmujące jezdnie, ale także przez kierowców. - Wiele osób zwalnia, by sprawdzić, co się dzieje. W efekcie samochody stoją w obie strony. Utrudnienia sięgają Alej Jerozolimskich z jednej strony i trasy S7 przy węźle Wolica z drugiej - ostrzega.

Policja sprawdza, czy to kibice z Zagrzebia

O szczegóły operacji zapytaliśmy Komendę Stołeczną Policji. - Na trasie S8 w MOP (miejsce obsługi podróżnych - red.) Puchały prowadzimy kontrolę autokarów, które zmierzały w stronę Warszawy. Sprawdzamy, czy tymi autokarami podróżują kibice z Zagrzebia, bo takie mieliśmy informacje, ale jeszcze nie są potwierdzone – przekazuje nam podkom. Rafał Retmaniak, zastępca rzecznika KSP. I dodaje: - Trwają kontrole trzech autokarów, ale to na MOP-ie, nie powinno być z tego powodu korków. Kontrolujemy to, co się wydaje nam podejrzane lub tam, gdzie mamy informacje, że mogą się przemieszczać kibice. To nie jest tak, że wyrywkowo kontrolujemy każdy samochód.