Holował na autostradzie, wyprzedzał bez kierunkowskazów, w końcu... zgubił ciągnięte auto

Dalej na nagraniu możemy zobaczyć, że bus znów porusza się lewym pasem. Nagle odległość między nim a holowanym autem zaczyna się powiększać. - Hol się zerwał, a czerwony dostawczak zatrzymał się dopiero półtora kilometra dalej. Jakby nie zauważył, że tamto auto się odczepiło - wyjaśnia autor nagrania. - Panowie w aucie wyglądali, jakby w ogóle nie przejęli się sytuacją, wydawali się wręcz ubawieni. Po zerwaniu holu dość szybko zaczęli tracić prędkość, nie wiem, czy dotarli do tego czerwonego samochodu dostawczego, który zatrzymał się przed nimi - mówił. - Straciłem ich z oczu na zakręcie - dodał. Wszystko to działo się na podjeździe na estakadę.

- Brawura i łamanie podstawowych przepisów. I to na autostradzie. Przy prędkości około 120 kilometrów na godzinę. Trochę mnie załamała beztroska uczestników tego zdarzenia - przyznaje pan Szymon. Mężczyzna powiedział również, że zgłosił sprawę policji. - Dziś rano dostałem maila z informacją, że nagranie trafiło do Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie - zapewnił.

Czy można holować pojazd na autostradzie?

Artykuł 31 kodeksu drogowego mówi, że holowanie na autostradzie jest zabronione, z wyjątkiem holowania przez pojazdy przeznaczone do tego zadania. W takim przypadku są one jednak zobowiązane do zjechania z autostrady na pierwszym pierwszym możliwym zjeździe bądź do najbliższego miejsca obsługi podróżnych.