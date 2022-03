Pijany kierowca zderzył się z radiowozem. "Miał ponad dwa promile"

Pod Wyszkowem doszło do wypadku z udziałem policyjnego radiowozu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w pojazd służb czołowo uderzył nietrzeźwy kierowca. Badanie alkomatem wykazało ponad dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu.

Do wypadku doszło około godziny 11.30 na jednej z lokalnych dróg powiatu wyszkowskiego. - Dwóch policjantów dzielnicowych jechało radiowozem przez miejscowość Komorowo koło Wyszkowa. Na ich pas drogi zjechał 21-letni kierowca seata i doszło do zderzenia. Policjanci oraz kierowca seata zostali zabrani do szpitala - informuje w rozmowie z tvnwarszawa.pl Damian Wroczyński z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.