Okręg numer 4 w wyborach do Parlamentu Europejskiego to prestiżowy pojedynek o głosy w stolicy. W poprzednich eurowyborach do wzięcia było sześć mandatów. Szansę na reelekcję ma tu jedynie Robert Biedroń (Nowa Lewica), bo największe dwie partie zamieszały na listach. Walczyć będzie m.in. z Hanną Gronkiewicz-Waltz (KO), Tobiaszem Bocheńskim (PiS) czy Michałem Koboską (Trzecia Droga).