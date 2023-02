Samochód osobowy zderzył się z dostawczym na S8

Więcej informacji przekazała tuż przed godziną 10 oficer prasowa KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja. - Zgłoszenie wpłynęło do nas około godziny 10. Na S8 z kierunku Pruszkowa do Bemowa, tuż przed zjazdem na ulicę Połczyńską, doszło do zderzenia dwóch pojazdów: forda i ducato. To kolizja, nie ma osób poszkodowanych - podała policjantka. Dodała też, że kierujący byli trzeźwi. - Występują duże utrudnienia, ponieważ prawy pas jest zajęty, a ruch odbywa się pozostałymi - wskazała. I podkreśliła, że policjanci wykonują czynności na miejscu. - Kierowcy muszą jeszcze przez chwilę liczyć się z utrudnieniami - zastrzegła.