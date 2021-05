Kolizja ciężarówek na trasie S8. Utrudnienia przy Marywilskiej

Samochody zderzyły się w tunelu, na wysokości ulicy Marywilskiej. - Doszło do najechania. Samochód ciężarowy uderzył w tył jadącej przed nim, drugiej ciężarówki. Prawy pas został wyłączony z ruchu. Z rozbitych pojazdów wyciekły płyny eksploatacyjne. Na jezdni leżą też elementy karoserii i zderzaków - relacjonuje Tomasz Zieliński z tvnwarszawa.pl.

Jak opisuje nasz reporter, miejsce kolizji porządkują pracownicy służby drogowej. - Ciężarówka, która wjechała w tył drugiego pojazdu jest mocno uszkodzona. Prawdopodobnie nie nadaje się do tego, by nią stąd odjechać, więc konieczne będzie wezwanie pomocy drogowej i holowanie - zaznacza. A to oznacza, że utrudnienia mogę potrwać dłużej.