Taksówkarze jadą do premiera. Są utrudnienia

Wał Miedzeszyński zablokowany

- Taksówkarze jadą bardzo bardzo powoli, w kolumnie złożonej z kilkudziesięciu, może nawet stu pojazdów. Nie ma asysty policji, to znaczy, że na każdym skrzyżowaniu czy światłach samochody muszą się zatrzymywać. To powoduje, że ta kolumna się bardzo rozciągnęła. Taksówkarze jadą w małych grupach, część z nich nie ruszyła jeszcze nawet sprzed stadionu, więc ci, którzy wyjechali wcześniej zatrzymali się na parkingach w okolicy ulicy Zwycięzców i czekają aż reszta dojedzie, aby wspólnie wjechać na most Łazienkowski - relacjonuje z kolei Węgrzynowicz.

Na miejsce zjechało tak wielu taksówkarzy, że przejazd Wałem Miedzeszyńskim w kierunku mostu Łazienkowskiego był przez jakiś czas zablokowany. - Wzdłuż planowanej trasy przejazdu jest bardzo dużo patroli policji. Jeżeli ktoś blokuje skrzyżowanie to funkcjonariusze go spisują i usuwają. Wyrywkowo kontrolują oni też pojedyncze pojazdy i ich kierowców. Jeden z taksówkarzy przekazał mi, że został ukarany mandatem za trąbienie - opisuje nasz reporter.

Nieprzypadkowa data

"Rozmawiamy z politykami, posłami, senatorami, dziennikarzami. Otrzymaliśmy potwierdzone informacje, że odpowiednia poprawka do ww. ustawy, która uwzględnia taksówkarzy zostanie poddana pod głosowaniu podczas obrad Senatu RP. To czy zostanie przyjęta zależy tylko od nas, od tego czy pokażemy swoją siłę i solidarność" - wyjaśnia Ogólnopolskie Porozumienie Taxi.

Petycja do wicepremiera

W KPRM taksówkarze chcą złożyć petycję do wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. "Wprowadzone przez Rząd Prawa i Sprawiedliwości obostrzenia związane z pandemią wirusa Co-vid 19 w zakresie funkcjonowania gospodarki, a w szczególności lokali gastronomicznych, pubów, dyskotek, kin, teatrów, szkół i uczelni wyższych oraz przejście wielu firm w tryb pracy zdalnej, skutkują drastycznym spadkiem liczby osób korzystających z usług licencjonowanych taksówkarzy. Gospodarka to system naczyń połączonych i mimo, że taksówkarzom nie uniemożliwiono wykonywania pracy to w związku z ograniczeniem działalności w innych branżach również i my boleśnie odczuliśmy obowiązujące przepisy" - czytamy w petycji.