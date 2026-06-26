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Ulice

Kolejny fragment A2 gotowy. Trasa łączy Warszawę z Białą Podlaską

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Nowy odcinek autostrady A2 oddany
Autostrada A2 koło Zgierza w województwie łódzkim
Źródło wideo: Piotr Krysztofiak tvn24.pl
Źródło zdj. gł.: GDDKiA
Od piątku kierowcy mogą korzystać z nowego odcinka autostrady A2 na wschód od stolicy. Droga bezpośrednio połączyła Warszawę i Białą Podlaską.

W piątek do ruchu oddano fragmenty dwóch odcinków autostrady A2: Siedlce Południe - Malinowiec i Malinowiec - Łukowisko.

Pierwszy z nich o długości 18,7 km (kosztował blisko 589 mln zł) zbudowała firma Strabag. W grudniu 2025 roku drogowcy udostępnili pierwsze osiem kilometrów tego odcinka do węzła Siedlce Wschód, a teraz pozostałą część.

Drugi odcinek o długości 20 km (za 389 mln zł) wykonał Intercor. Wcześniej, przed weekendem majowym, oddano do ruchu dwa kilometry trasy w obrębie węzła Łukowisko oraz dwa kolejne odcinki, Łukowisko - Swory i Swory - Biała Podlaska - łącznie 27 km.

Połączenie z DK19

Jak wyjaśnia GDDKiA, na węźle Łukowisko autostrada A2 krzyżuje się z budowaną drogą ekspresową S19. Kierowcy zjeżdżając z autostrady na tym węźle, wjadą na tymczasowe połączenie z DK19. W ramach budowy autostrady A2 powstał już blisko dwukilometrowy odcinek ekspresówki, natomiast w budowie jest odcinek tej trasy od granicy województwa lubelskiego i mazowieckiego do węzła Łukowisko i dalej na południe do końca obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego. "Jego realizacja zakończy się w przyszłym roku i wtedy węzeł Łukowisko będzie funkcjonował w docelowym układzie" - deklarują drogowcy.

"Na północ od niego kierowcy zjadą tymczasowym łącznikiem na DK19. Trwa już przetarg na przedłużenie S19 w kierunku północnym i połączenie z odcinkami budowanymi w województwie podlaskim" - dodaje GDDKiA.

Nowy odcinek autostrady A2 oddany do użytku
Nowy odcinek autostrady A2 oddany do użytku
Źródło zdjęcia: GDDKiA

Autostradą do Białej Podlaskiej. Co dalej?

Wraz z dzisiejszym oddaniem do ruchu blisko 30 km A2 pomiędzy węzłami Siedlce Wschód i Łukowisko stara DK2 do Białej Podlaskiej zmieni swoje oznaczenie na DK92. Autostrada tymczasowo kończy się na węźle Biała Podlaska.

"10 czerwca podpisaliśmy umowę na realizację kolejnego jej odcinka, od okolic Kijowca do Dobrynia, a niedługo rozstrzygniemy przetarg na fragment od Białej Podlaskiej do Kijowca. Te dwa odcinki, o łącznej długości ponad 25 km, pozwolą za trzy lata dojechać do Terminala Samochodowego w Koroszczynie. Na nim odprawią się samochody ciężarowe i do granicy z Białorusią dojadą drogą celną. Pojazdy osobowe będą korzystać z przejścia w Terespolu" - wyjaśnia GDDKiA.

Realizacja całej autostrady pomiędzy węzłami Lubelska Warszawie i Biała Podlaska kosztowała łącznie blisko 4,6 mld zł. 

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Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
GDDKiAAutostrada A2
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
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