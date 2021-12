Krok do "odkorkowania" Kołbieli, jest umowa na budowę obwodnicy

Obwodnica ma być gotowa w 2025 roku

"Zadaniem wykonawcy jest opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji oraz wybudowanie drogi. Przy czym najpóźniej 10 miesięcy po zawarciu umowy wykonawca ma złożyć wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Po uzyskaniu decyzji, do czasu realizacji nie wlicza się przerw zimowych, od 16 grudnia do 15 marca" – przekazała GDDKiA.

Wyprowadzenie tranzytu

Kołbiel to miejscowość w powiecie otwockim położona na skrzyżowaniu popularnej trasy S17 z Warszawy do Lublina oraz drogi krajowej nr 50. Jej obwodnica to od wielu lat wyczekiwana inwestycja, ze względu na tworzące się w tym miejscu uciążliwe korki. Wielokrotnie dochodziło tu też do groźnych wypadków.