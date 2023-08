Kierowcy przy płaceniu za parking wybierają aplikacje mobilne, w zapomnienie odchodzi bilon

Niemal co drugi kierowca za pozostawienie auta w strefie płatnego parkowania w Warszawie płaci aplikacją mobilną. W 2018 roku taki rodzaj płatności wybierał tylko co piąty. W zapomnienie odchodzi z kolei bilon.

Aplikacja mobilna to wygodna i bezpieczna forma opłacania postoju w SPPN. Dla kierowców taka forma płatności jest bardzo korzystna. Nie muszą obawiać się kolejki do parkomatu (parkowanie można opłacić będąc w samochodzie, bez ryzyka natrafienia na kontrolę podczas dokonywania płatności w parkomacie). Płatność mobilna daje też możliwość opłacenia konkretnego czasu, unikając tym samym nadpłacania – nie trzeba zatem zawczasu wiedzieć, jak długo będziemy parkować.

W okresie od stycznia do lipca tego roku udział płatności mobilnych, to już rekordowe 45 procent.

Trzech operatorów

"Od listopada 2022 roku kierowcy mają do dyspozycji trzech operatorów aplikacji mobilnych – MobiParking (firma SkyCash), moBILET (Mobile Traffic Data) oraz FlowBird (FlowBird Group). Możliwość wyboru ma za zadanie podniesienie jakości usług - im większa konkurencja wśród operatorów, tym lepsze działanie i większe możliwości poszczególnych aplikacji. Opłaty za parkowanie w każdej z nich są takie same, jednak chcemy, aby kierowcy mogli dopasować usługę do osobistych preferencji” – informują stołeczni drogowcy.