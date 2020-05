Kierowca z Sokratesa może być sądzony za "zabójstwo drogowe". Grozi mu nawet dożywocie

O zmianie zarzutów poinformowała "Gazeta Stołeczna". Krystian O., zdaniem biegłych, w miejscu, gdzie obowiązuje dopuszczalna prędkość 50 km/h, miał na liczniku 136 km/h. "Biorąc pod uwagę, że Krystian O. przekroczył blisko trzykrotnie dopuszczalną prędkość podczas zbliżania się do przejścia dla pieszych, prokurator uznał, że podejrzany przewidywał możliwość zabicia człowieka i godził się na popełnienie takiego czynu. W takiej sytuacji zachowanie podejrzanego należało zakwalifikować z art. 148 § 1 Kodeksu karnego" – mówi "Wyborczej" prokurator Mirosława Chyr, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Co to oznacza? Krystian O. będzie więc odpowiadał przed sądem za "zabójstwo w zamiarze ewentualnym", za co grozi mu nawet dożywotnie pozbawienie wolności.