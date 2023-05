Strażacy jechali do pożaru, zderzyli się z autem

Strażacy z Nowego Dworu Mazowieckiego jechali do pożaru samochodu na drodze krajowej numer 7. Na miejsce nie dotarli, bo po drodze zderzyli się jednak z mercedesem Jego kierowca został następnie przewieziony do szpitala.

Do zdarzenia doszło w środę rano, w miejscowości Kazuń Nowy. - Na drodze krajowej doszło do kolizji auta pożarniczego z mercedesem - potwierdził młodszy kapitan Paweł Plagowski ze straży pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim. Wskazał, że strażacy jechali do zgłoszenia o pożarze auta w Palmirach.