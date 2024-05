Na drodze krajowej numer 62 w miejscowości Karolino koło Serocka (Mazowsze) zderzyły się auto osobowe i ciężarówka, która przewróciła się na bok. Trzy osoby zostały zabrane do szpitala. Droga jest zablokowana.

Do poważnego w skutkach wypadku doszło na odcinku DK 62 pomiędzy miejscowościami Karolino i Ludwinowo Zegrzyńskie. - Doszło tam do zderzenia auta osobowego i ciągnika siodłowego. W wyniku zderzenia ciężarówka przewróciła się na bok i całkowicie zablokowała drogę krajową numer 62. W zdarzeniu uczestniczyły trzy osoby. Wszystkie zostały zabrane do szpitala - przekazał Łukasz Szulborski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.