Potrącił rowerzystkę na ścieżce. Policja: był pod wpływem środków odurzających

- Potwierdzam, w Karczewie doszło do zderzenia samochodu osobowego Skoda z rowerzystką. Do poszkodowanej kobiety zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kobieta zostanie przetransportowana do szpitala. Na miejscu są utrudnienia w ruchu - przekazała po godzinie 17 Monika Nawrat z Komendy Stołecznej Policji.

W poniedziałek "brak gotowości zgłosiło 17 zespołów ratownictwa"

Ratownicy medyczni 1 września rozpoczęli ogólnopolski protest przeciwko niskim wynagrodzeniem i złym warunkom pracy. Część z nich nie przyszła do pracy lub wzięła minimalną liczbę dyżurów. Dlatego od środy do wielu zdarzeń w Warszawie i okolicach wysyłane są śmigłowce LPR. W ubiegły piątek powietrzna karetka lądowała w ścisłym centrum Warszawy, na placu Konstytucji.

Przypomniano także, że wojewoda zwrócił się do ministra obrony narodowej "z prośbą o oddelegowanie żołnierzy Wojska Polskiego posiadających kwalifikacje ratownika medycznego lub pielęgniarki (...) do zapewnienia obsady dyżurowej w 40 zespołach ratownictwa medycznego w terminie od 2 do 16 września br. z możliwością przedłużenia do 30 września".