Ciężarówki rozjeżdżają park narodowy, giną zwierzęta. Ale to za mało, by ustawić odcinkowy pomiar prędkości

DW 579 to droga o długości ponad 52 kilometrów, łącząca Kazuń w powiecie nowodworskim z Radziejowicami niedaleko Mszczonowa. Na początkowym odcinku, od Kazunia do Leszna, przecina Kampinoski Park Narodowy. Jest traktowana jako tranzyt, pozwalający ominąć Warszawę. Jak alarmują leśnicy oraz aktywiści związani z Puszczą Kampinoską, kierowcy przekraczający prędkość stanowią poważne niebezpieczeństwo dla żyjących w lesie zwierząt. - Są to sarny, jelenie, łosie, lisów cała masa, dziki, no i wilki. Mamy w Kampinosie dwie wilcze rodziny i już dwa osobniki zginęły na drodze - mówił na początku grudnia w radiu RDC Maciej Szajowski, inicjator petycji do marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika o zamontowanie na drodze wojewódzkiej 579 odcinkowego pomiaru prędkości.