Auto wpadło w sygnalizator, ciężko ranna 15-latka. Areszt dla kierowcy za alkohol i narkotyki

O wypadku na drodze krajowej numer 50 w miejscowości Kamion informowaliśmy w sobotę rano na tvnwarszawa.pl. - Z ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 21-latek uderzył pojazdem w sygnalizator świetlny, a następie wjechał do rowu - informuje Agnieszka Dzik z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie.

Jak wyjaśnia policjantka, kierowca i 15-letnia pasażerka doznali obrażeń realnie zagrażających ich życiu. Oboje trafili do szpitali - mężczyzna do placówki w Sochaczewie, natomiast nastolatkę przetransportowano śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Warszawy.