Policja zaleca, by podczas wizyty Joe Bidena korzystać z komunikacji miejskiej

Informacje o utrudnieniach będą pojawiały się też w social mediach policji i miasta. - Wizyta prezydenta Bidena i zmiany z nią związane to duże wyrzeczenia dla warszawiaków. Ale mamy świadomość, jak ważna jest to wizyta. Zrobimy wszystko, żeby mówiono tylko i wyłącznie o słowach prezydenta Bidena i Dudy a o nas mówiono jak najmniej. Bo my zapewnimy to bezpieczeństwo - podkreślił.

Nieprzeparkowane auta zostaną odholowane

Ulice wyłączone z parkowania

Również ratusz zaleca, aby od wtorkowego poranka do środy w nocy omijać centrum Warszawy. Wyłączone z parkowania stopniowo są ulice: Emilii Plater – na odcinku od Alej Jerozolimskich do ulicy Nowogrodzkiej oraz na odcinku od ulicy Śliskiej do Siennej po stronie zachodniej (przy hotelu); Śliska – na odcinku od ulicy Emilii Plater do Sosnowej (na tyłach hotelu); Sosnowa – na odcinku od ulicy Śliskiej do Siennej; Sienna – na odcinku od ul. Sosnowej do Emilii Plater; Nowogrodzka – na odcinku od ulicy Emilii Plater do Chałubińskiego; plac Zamkowy – na całej powierzchni; Senatorska – na odcinku od ulicy Miodowej do Podwale; Podwale – na odcinku od ul. Senatorskiej do Kapitulnej; Kapitulna – na całej długości; parking pod mostem Śląsko-Dąbrowskim (między ulicą Grodzką a ulicą Nowy Zjazd) – na całej długości; Bugaj – na całej długości; Boleść – na całej długości; Wybrzeże Gdańskie – po stronie Zamku Królewskiego, na odcinku od ulicy Boleść do Grodzkiej; Grodzka – na całej długości; Nowy Zjazd – na całej długości.