Zakaz przewozu towarów niebezpiecznych na wybranych warszawskich ulicach i mostach

Aleje Jerozolimskie, Wybrzeże Gdańskie, most Śląsko-Dąbrowski - to niektóre miejsca objęte zakazem przewozu towarów niebezpiecznych i ruchu pojazdów nienormatywnych, związanym z wizytą "osób objętych ochroną Służby Ochrony Państwa"- przekazało biuro prasowe wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła. Obostrzenia są związane z wizytą prezydenta USA Joe Bidena w Polsce.

Jak podkreślono w komunikacie, zakaz obowiązuje od 20 lutego od godziny 12 do 22 lutego do godziny 21. Na terenie objętym obostrzeniami nie wolno transportować materiałów: wybuchowych, zapalnych i samozapalnych, trujących, promieniotwórczych, żrących i innych, określonych w Ustawie o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. "Za złamanie zakazu grozi grzywna" -zaznaczono.

Żwirki i Wigury, ul. Krzyckiego, ul. Raszyńskiej, Al. Jerozolimskich na odcinku od Placu Zawiszy do Mostu Poniatowskiego, Emilii Plater na odcinku od Świętokrzyskiej do Nowogrodzkiej, Nowogrodzkiej na odcinku od Emilii Plater do Chałubińskiego, Chałubińskiego na odcinku od Emilii Plater do Al. Jerozolimskich, Wybrzeże Gdańskie na odcinku od Mostu Śląsko-Dąbrowskiego do ul. Sanguszki, Wybrzeże Kościuszkowskie na odcinku od Karowej do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego, Nowy Zjazd, ul. Grodzka, ul. Bugaj, ul. Boleść, ul. Nowy Świat, ul. Krakowskie Przedmieście, Senatorska, ul. Miodowa, ul. Podwale, Plac Zamkowy, Aleja Solidarności i tunel Trasy W-Z;