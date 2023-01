Samochód firmy kurierskiej zderzył się z busem przewożącym dzieci

Do zdarzenia doszło w miejscowości Jeziorzany, na ulicy Spacerowej. Do szpitala trafiło dwoje dzieci i kierowca z drugiego auta.

- Doszło do zderzenia busa firmy kurierskiej z busem przewożącym dzieci w wieku 7-8 lat. Kierowca z pierwszego pojazdu został uwięziony i następnie uwolniony przez strażaków. Wydostano go przy użyciu sprzętu hydraulicznego - przekazał nam po godzinie 15 młodszy brygadier Łukasz Darmofalski z Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie. Dodał, że mężczyzna został przekazany załodze karetki pogotowia. - Jeśli chodzi o drugiego busa: podróżowało nim dziewięcioro dzieci, opiekunka oraz kierowca. Dwoje dzieci zostało zakwalifikowanych do udzielenia im pomocy lekarskiej w szpitalu. Kolejna dwójka została zabrana z miejsca przez rodziców - wymienił strażak.