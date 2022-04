Na plac Zbawiciela wrócą ogródki. Kosztem jezdni

czytaj dalej

W koszyku pisanki własnej roboty i tradycyjne pokarmy. W Wielką Sobotę Warszawiacy nie zapominają o Ukraińcach. - Życzę wszystkim nam spokoju i mimo tego, co się dzieje na świecie, to życzę miłości - mówiła jedna z warszawianek, odnosząc się do sytuacji w Ukrainie.