Karambol na obwodnicy Janek. Jadący w stronę Warszawy utknęli w korku

Do stolicy dotarły już dwa spośród 21 nowych pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej. W środę odbyła się ich oficjalna prezentacja. Nowe Impulsy II mają pojawić się na linii S2 z Sulejówka do Lotniska Chopina jeszcze w pierwszym kwartale tego roku. W każdym z wagonów znajdą się ładowarki USB, darmowe Wi-Fi oraz defibrylatory. Pasażerowie będą też mieli sporo miejsca do przewożenia wózków i rowerów.