"Sekundy zdecydowały". Policja publikuje nagranie ku przestrodze

Aspirant Gąsowska przekazała, że za takie wykroczenie kierowcy grozi 15 punktów karnych oraz wysoki mandat. - To jednak nic w porównaniu z tym, że nierozsądne zachowanie na drodze, inny uczestnik ruchu drogowego może przypłacić zdrowiem, a nawet życiem - zauważyła. - Pamiętajmy, że wyprzedzanie lub omijanie innego pojazdu na lub tuż przed przejściem dla pieszych – to jedno z najpoważniejszych naruszeń przepisów ruchu drogowego. Te niebezpieczne manewry często prowadzą do tragicznych wypadków, których ofiarami są piesi - dodała.