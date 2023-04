Jeden z kierowców miał zielone światło, drugi - czerwone. "Spotkali się" na środku skrzyżowania

Pół tysiąca mandatu i 15 punktów karnych

Nagranie zarejestrowała kamera Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Wideo przedstawiającego nieodpowiedzialne zachowanie kierowcy opublikowano w mediach społecznościowych. "Niewiele brakowało, by doszło do kolizji. Na szczęście tylko na stresie zakończył się rajd kierującego nissanem na czerwonym świetle przez skrzyżowanie w Jabłonnie. Kierowca stwarzający zagrożenie nie uniknie jednak mandatu karnego. To 500 zł i 15 pkt. karnych" - czytamy na Facebooku CANARD.

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) to komórka organizacyjna Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Powołano ją w celu prowadzenia nadzoru nad ruchem. Rejestruje ona przekroczenie prędkości przez kierowców i niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej. To tutaj spływają wszystkie zdjęcia wykonane przez fotoradary i to stąd wysyłane są do kierowców mandaty.