"Kierujący taksówką zignorował czerwone światło". Nagranie

Skrzyżowanie w Jabłonnie. Na krótkim nagraniu widzimy: czerwone światło dla samochodów jadących prosto i przejeżdżające w tym czasie (prawidłowo) auta, włączające się do ruchu z prawej strony. Kierowca taksówki ignoruje jednak czerwone światło i postanawia jechać prosto. Kierujący srebrnym kombi to zauważa i zwalnia.

"Kierujący taksówką na skrzyżowaniu w Jabłonnie zignorował czerwone światło i omal nie doprowadził do kolizji. Na szczęście kierujący jadący prawidłowo na "zielonym" zastosował zasadę ograniczonego zaufania i nie doszło do zderzenia" - opisało CANARD w mediach społecznościowych, publikując wideo ze zdarzenia.

Kolejny kierowca przyłapany w Jabłonnie

To nie pierwszy przypadek z Jabłonny, który uchwyciła kamera CANARD. W kwietniu informowaliśmy o dwóch innych kierowcach, którzy spotkali się na środku skrzyżowania. Wówczas doszło do podobnej sytuacji: na skrzyżowaniu jeden z kierujących powinien zatrzymać się na czerwonym świetle, ale tego nie robi. Centymetry dzielą go od zderzenia ze srebrnym samochodem, nadjeżdżającym prawidłowo z jego prawej strony. Skończyło się na nerwach. Obaj kierujący zatrzymali pojazdy w porę. Nieodpowiedzialny kierowca zapłacił za swoje zachowanie mandatem i punktami karnymi.