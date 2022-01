Zmiażdżony przód auta i urwany dach po zderzeniu z tirem

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w nocy ze środy na czwartek w miejscowości Grzędy (powiat piaseczyński). W wyniku zderzenia z tirem, samochód osobowy został pozbawiony dachu, a jego przód był całkowicie zgnieciony. Kierowca auta nie ucierpiał.

Jak przekazał Mateusz Szmelter z tvnwarszawa.pl do zdarzenia doszło około godziny 3.40. - Droga była przez chwilę zablokowana. Volkswagen zderzył się z tirem - podał nasz reporter.

Informację potwierdziła policja. - Nikomu, na szczęście, nic się nie stało, choć rzeczywiście wyglądało to bardzo dramatycznie. Kierowca auta osobowego może mówić o dużym szczęściu. Jest to obywatel Ukrainy, był nietrzeźwy. Nie odniósł jednak żadnych obrażeń - przekazał nam nadkom. Jarosław Sawicki, rzecznik policji w Piasecznie. Nie miał jednak informacji, ile kierowca miał promili. Podkreślił, że wykaże to badanie krwi.