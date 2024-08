Na drogę spadł betonowy dźwigar mostowy ważący 51 ton

czytaj dalej

Złodziei rowerów zatrzymali na gorącym uczynku policjanci z komisariatu Warszawa Włochy. To, co robiła para ze Słowacji, obserwował dyżurny miejscowego komisariatu, który był po służbie. 42-latkowie ze skradzionymi chwilę wcześniej jednośladami chcieli odjechać tramwajem. Na widok patrolu mężczyzna rzucił się do ucieczki, pozostawiając partnerkę i rowery na przystanku.