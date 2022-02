Ciężarówka płonęła na drodze, kierowcy nie reagowali. Pomógł policjant

Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek, przed godziną 15. - Policjant grodziskiej komendy w dniu wolnym od służby jechał samochodem drogą S7 w okolicach Suchedniowa. Zauważył przed sobą pojazd ciężarowy, z naczepy którego wydobywał się dym. Wiele aut przejeżdżało obok ciężarówki jadącej na światłach awaryjnych, ale nikt nie reagował. Funkcjonariusz bez chwili wahania zatrzymał pojazd i przystąpił do udzielania pomocy kierowcy w gaszeniu pożaru. Jako pierwszy zawiadomił też służby i wezwał pomoc - opisywała rzeczniczka grodziskiej komendy Katarzyna Zych.

Z jej relacji wynika, że dopiero po kilku minutach do akcji włączył się inny kierowca. Okazało się, że to strażak z milanowskiej OSP. Kierujący inną ciężarówką oddał z kolei swoją gaśnicę. - Niestety, na ugaszenie naczepy wypełnionej belami folii nie było już szans. Policjant cały czas wspierał zdenerwowanego kierowcę i zabezpieczał miejsce zdarzenia do czasu przyjazdu straży pożarnej - dodała Zych.